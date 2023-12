Busto Arsizio, scatta la raccolta alimenti da donare a Natale ai bisognosi

BUSTO ARSIZIO – La solidarietà non teme il freddo, ieri la conferma nel risultato della raccolta di alimenti da donare il giorno di Natale alle famiglie bisognose avviata dai giovani di “Diamoci una mano”. “Il ritiro è andato bene – dice Matteo Vago, tra i promotori della raccolta - tante persone hanno risposto al nostro appello, ci hanno portato una buona quantità di cibo,molta pasta, riso, sughi e scatolame, un aspetto importante, tutte con il sorriso sul volto, ecco la gioia del donare, del fare qualcosa per chi ha bisogno! E noi ragazzi abbiamo contraccambiato i loro sorrisi e abbiamo raccolto tutto riempiendo i bagagliai di tre auto! Adesso i nostri cuori e le nostre menti sono già concentrati per il prossimo ritiro, il 23 dicembre, sempre dalle 15 alle 17 in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio”.

Continua Matteo “Possiamo fare ancora di più, fidatevi di noi e portateci cibo a lunga conservazione, pasta, dolci, olio, latte, se possibile più scatolame, e cibo già cucinato, noi vi garantiremo che il Natale sarà una festa davvero per tutti, per chi ha il cuore caldo e dona e per chi riceverà cibo e sorrisi”.

Quindi il ringraziamento ai giovani che rendono possibile il progetto, conclude Matteo “Vogliamo ringraziare infinitamente i cuori grandi, i nostri volontari, che sono stati dei bellissimi semi. Il seme non teme il freddo e tiene dentro di sé un dono grandissimo: il frutto che arriverà in estate. Oggi sono stati dei fortissimi semi di futuri sorrisi: hanno sfidato il freddo e hanno messo le basi per i sorrisi che riceveremo il giorno di Natale!”