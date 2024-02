Bilancio “super” partecipato. Mille presenze

Un successo il bilancio partecipato di Rescaldina (nella foto il sindaco Gilles Ielo)che ha visto oltre mille partecipanti. Elena Gasparri, assessore alla Cultura e alla partecipazione è soddisfatta: "Sono contenta della risposta a questa edizione del Bilancio Partecipativo e credo che al di là dei risultati sia innanzitutto importante il processo attivato nelle associazioni, nelle scuole e tra i cittadini: valutare le necessità, trovare delle proposte, stimolare creatività, essere parte attiva nella costruzione della città". Un successo di partecipazione anche per i più piccoli che hanno espresso la proprie preferenze sul "campo da calcio nel parco". Il comune interevverrà sostituendo le porte da calcio nel parco di via Nenni e mettendo nuove porte in altri spazi aperti al pubblico con un costo preventivato di 5.000 euro. La quota rimanente sarà quindi destinata al secondo progetto, ovvero "Il parco dell’amicizia", con l’installazione di attrezzature ludiche presso il labirinto sorto vicino al parco della Pace. Altri obiettivi per i rescaldinesi più adulti: ha vinto il progetto "Aula a cielo aperto", che prevede la creazione di alcuni spazi per attività didattiche e laboratoriali all’aperto nel giardino della scuola primaria Alighieri. Riguardo invece le iniziative culturali, le proposte non sono andate al voto in quanto la loro realizzazione rientra nella cifra stanziata di 15.000 euro. "Una conferma del percorso avviato – aggiunge Gasparri – con il progetto Città a misura di bambini, in cui gli spazi pubblici accessibili e l’autonomia sono punti centrali. E’ un invito a proseguire nel cammino, insieme alle scuole, luogo centrale di formazione, in modo da costruire luoghi e proposte coerenti per i giovani cittadini". Ch.S.