Bernocchi, studenti abili mediatori

È un percorso iniziato anni fa dall’istituto superiore legnanese, che prosegue ancora oggi e che educa i ragazzi alla gestione dei conflitti, rendendoli allo stesso tempo protagonisti: altri venti studenti delle classi terze dell’Isis Bernocchi, infatti, hanno sostenuto l’esame finale e portato a termine il percorso di formazione avviato nella scuola e che li certifica come "mediatori di conflitti". La consegna degli attestati si è svolta la scorsa settimana alla presenza dell’educatore e formatore Gianfranco Pelagio che ha così dato il "via libera" a una nuova squadra di ragazzi pronta a portare avanti la pratica della mediazione tra pari come metodo di risoluzione dei conflitti nella scuola. L’Istituto Bernocchi ormai da alcuni anni ha aderito al progetto "Invece di giudicare" in collaborazione con l’ente Risorsa Cittadino, di cui fa parte lo stesso formatore, Gianfranco Pelagio: nella logica della formazione "peer to peer" questi stessi studenti inizieranno a loro volta l’attività di divulgazione della pratica nelle classi prime e seconde e prenderanno il posto dei ragazzi di quinta nella stanza della mediazione, per offrire ai coetanei uno spazio di dialogo dove portare le loro dispute, confrontarsi e discutere con l’aiuto di ascoltatori imparziali, alla ricerca di una soluzione. P.G.