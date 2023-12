Benvenuto ai nuovi nati. Il Comune festeggia

Benvenuto ai nuovi nati. La cerimonia, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza, si è svolta in municipio. Il secondo appuntamento dell’anno era dedicato ai nati da maggio a ottobre 2023 e ha raccolto la partecipazione di una quindicina di famiglie. Come sempre, è stato offerto un pacco dono: un cappellino colorato, realizzato all’uncinetto dalle donne del Knit Cafè della corte, un documento educativo sul corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini e un opuscolo sui servizi presenti sul territorio per la fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento dell’iscrizione anagrafica dei bambini è stata consegnata alle famiglie una tessera sconto del 10% sull’acquisto di alcuni beni nelle farmacie aderenti all’iniziativa (la Comunale e la Morelli). "Eventi di aggregazione di questo genere – ha commentato l’assessore Cristina Borroni – sono molto graditi dalle famiglie, come momento di incontro con l’amministrazione e di confronto con le altre famiglie". S.V.