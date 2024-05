Barche e sommozzatori. Esercitazione-show

Si è svolta nelle acque del lago Maggiore antistanti Cannobio nel Verbano – Cusio – Ossola l’esercitazione aeronavale in cui sono stati impegnati anche i vigili del fuoco del comando di Varese accanto alle squadre di Verbania e Novara. In occasione del 250° anno dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, un primo scenario è stato dedicato all’intercettazione di un natante colto in traffico transfrontaliero di valuta da parte di un elicottero AW169, con il supporto di due motovedette con le quali il mezzo è stato fermato. Il secondo scenario è consistito in un principio d’incendio di un natante da diporto con quattro occupanti. Nella "prova" impegnati due natanti dei vigili del fuoco con a bordo i soccorritori acquatici e personale nautico dei Comandi dei vigili del fuoco di Verbania, Novara e Varese. Le operazioni hanno riguardato lo spegnimento del principio d’incendio e il recupero di uno dei naufraghi in acqua, un secondo ferito , infortunato in stato d’incoscienza, ancora presente a bordo, è stato imbarellato e affidato alla Croce Rossa presente a riva. R.F.