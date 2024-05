Anziano di 84 anni investito. Ricoverato al Niguarda: è grave

Grave incidente stradale ieri intorno alle 14 a Saronno, vittima un anziano di 84 anni, trasportato all’ospedale Niguarda a Milano in gravi condizioni. L’anziano è stato travolto da un’auto, il conducente della vettura si è subito fermato, immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, arrivati con ambulanza e automedica, sul posto gli agenti della Polizia locale saronnese che hanno effettuato i rilievi e raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica. Chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi via Roma, riaperta intorno alle 15. Nell’impatto, violento, l’ottantaquattrenne ha riportato un trauma cranico, oltre a lesioni al bacino, a un braccio e a una gamba. Le sue condizioni erano gravi. In mattinata i soccorsi erano intervenuti anche a Tradate per un incidente stradale, coinvolta una ragazza di 17 anni, vittima di un investimento. Fortunatamente meno gravi di quanto si era temuto le conseguenze per la giovane, trasportata al pronto soccorso del Circolo di Varese in codice giallo. Sul posto per i rilievi la Polizia locale. R.F.