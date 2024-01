Abbaia ai ladri. La piccola Laika uccisa a calci

MARONE (Brescia)

Una barbarie e una ferocia senza scrupoli si sono consumate sul lago d’Iseo. Una cagnolina di soli due chili, la piccola Laika, è stata brutalmente uccisa sabato sera nei pressi della frazione di Collepiano, lungo la strada che conduce a Marone. La vittima, un’adorabile meticcia di circa cinque anni, si trovava nel giardino della casa di Riccardo Rosa e di sua moglie, ignara dell’orrore imminente. La cagnolina è stata ammazzata con una serie di violenti calci, quando un gruppo di malviventi ha varcato la recinzione della proprietà. La reazione dell’animale, presumibilmente terrorizzato, è stata di accogliere gli intrusi con abbai incessanti, scatenando l’ira della banda. Senza alcuna pietà, gli aggressori hanno picchiato Laika fino a ucciderla. "Avrebbero potuto portarla via o confinarla altrove, invece ce l’hanno massacrata – racconta il genero di Riccardo Rosa, Massimo, visibilmente sconvolto –. A trovare Laika è stato mio suocero: ha capito immediatamente che qualcosa non andava ed è salito con mia suocera dalla scale interne. Erano circa le 20.30. Per fortuna i malviventi hanno sentito che arrivavano e sono saltati dal balcone. Un giubbino è rimasto impigliato nella recinzione".

In casa sono stati rubati preziosi e contante. Il dolore si è propagato soprattutto tra i più piccoli della famiglia, profondamente affezionati a Laika, ora devastati dalla perdita di un compagno leale che ha sacrificato la propria vita per proteggere la casa dei padroni. La paura si è diffusa ulteriormente, considerando che la banda ha preso di mira diverse abitazioni a Sulzano e Sale Marasino. Indagano i carabinieri. Mi.Pr.