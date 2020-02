Pieve Emanuele (Milano), 1 febbraio 2020 – Coronavirus: nessun allarme nelle strutture alberghiere e ristoranti, le comitive di turisti non arrivano da giorni e la situazione è sotto controllo.

A Pieve, dove ogni giorni arrivavano decine di pullman di turisti provenienti dalla Cina, per contrastare la psicosi da coronavirus che rischia di dilagare ingiustificatamente attraverso i social è dovuto intervenire il sindaco Palo Festa. “In merito alla questione dell' influenza da coronavirus e sulle possibili ripercussioni locali comunico di avere effettuato alcuni approfondimenti presso le nostre strutture alberghiere al fine di valutare eventuali implicazioni di carattere sanitario. – spiega Festa - Dagli approfondimenti è emerso che attualmente nessun ospite cinese è presente nelle nostre strutture da alcuni giorni e che nessun caso sospetto si è manifestato né è transitato a Pieve. Non vi è dunque alcun motivo di allarme e l'unica raccomandazione da rivolgere alla popolazione è quella di seguire le normali regole legate all'igiene ed alla convivenza civile”.

Va infine sottolineato che al momento le strutture sanitarie competenti e da cui dipende l’amministrazione comunale (ATS e Regione Lombardia) non hanno espresso alcun elemento di allarme al riguardo né fornito specifiche indicazioni precauzionali. A Pieve caso mai “piangono” per il danno economico subito dalla stesse strutture, di qualità e altamente ricettive, per il crollo verticale di turisti.