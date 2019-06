Pieve Emanuele (Milano), 7 giugno 2019 - Incidente sulla Sp 28 Vigentina: grave un giovane coinvolto in un frontale. Forse fuggito il conducente dell'altro mezzo che non è stato trovato sul posto. E' accaduto ieri sera poco prima delle 21 a Pieve Emanuele nel tratto di provinciale che divide il quartiere delle Rose dal quartiere di via sei Pini, alcune decine di metri dopo il sottopasso pedonale in direzione Lacchiarella-Siziano.

Le due auto dopo lo schianto sono finite fuori strada. La causa pare un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un'auto medica e le forze dell'ordine. Il ferito, un ragazzo di 35 anni che viaggiava su una Yaris è stato soccorso da medici e paramedici e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa trenta minuti prima d riuscire ad estrarlo dalle lamiere dell'auto. I soccorritori nell'altra auto, una Fiat Punto non hanno trovato il conducente che verosimilmente, dopo lo schianto si sarebbe allontanato a piedi attraverso i campi. Per consentire le operazioni di soccorso è stato chiusa la provinciale Vigentina per alcune ore.