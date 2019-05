Cesano Boscone (Milano), 8 maggio 2019 - Il sacchetto si apre, si svuota il contenuto di pasta fresca congelata in pentola e poi l’incarto si butta nel secchio dell’umido. Un’innovazione assoluta nel packaging alimentare. Protagonista di questa svolta che rispetta l’ambiente è l’azienda Zini, di Cesano Boscone, che nel 1956 diede vita a una rivoluzione: la pasta fresca, fatta come da ricetta tradizionale made in Italy, ma congelata. Un’idea che ha cambiato le abitudini casalinghe ed è stata esportata in tutto il mondo. «Abbiamo studiato una soluzione alternativa ecosostenibile per gli involucri – racconta Maurizio Vezzani, ceo di Zini, impresa che storicamente si è sempre distinta per l’innovazione e la ricerca –: una linea di packaging totalmente biodegradabile, a impatto zero sull’ambiente».

«Abbiamo voluto investire su un progetto della Sdr Pack, che ha ideato una serie di imballaggi flessibili e 100% compostabili, ottenuti attraverso un polimero proveniente da una fonte rinnovabile», prosegue Vezzani, che ha presentato lunedì il prodotto in anteprima a Milano, in occasione della manifestazione Tutto Food. Per ora sono i prodotti dell’alta gamma bio a beneficiare del packaging eco-friendly, ma nel tempo il pastificio cesanese sostituirà tutte le confezioni della produzione, passando da materiali non riciclabili (come la maggior parte delle confezioni alimentari) al Monoflex, tutto riciclabile, da smaltire nel bidoncino dell’umido, anche questo realizzato da Sdr Pack.

Un cambiamento importante e costoso, ma senza gravare sul cliente. «Pensiamo che la salvaguardia dell’ambiente valga la scommessa e l’investimento – conclude Vezzani – La strategia è di far conoscere questa alternativa e introdurla nel mercato di massa, sperando che ci sia un incremento della domanda che renderà questi imballaggi sostenibili anche dal punto di vista economico».>