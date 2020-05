Cesano Boscone (Milano), 19 maggio 2020 - "A chi non se la sente e ha paura degli assembramenti, dico di non venire: ci sono tante altre celebrazioni". Taglia corto don Luigi Caldera sulle polemiche nate dopo il video che ha pubblicato domenica sui social in cui annuncia per il 24 maggio, alle 11, una messa speciale dentro il parco Pertini. "Non ci saranno celebrazioni nelle nostre tre parrocchie, ma una sola al parco – ha spiegato il parroco –. Abbiamo calcolato che sulla parte lastricata ci possono stare anche 500 persone, gli altri potranno stare al sole. Rispetteremo le distanze e saremo aiutati dalla Protezione civile e dalla polizia locale".

Ma l’idea di centinaia di persone nel parco (che è ancora chiuso dal Comune) non è piaciuta a tutti: "La chiesa cesanese non ha toccato con mano la disperazione di tanti cittadini – ha commentato l’ex consigliere comunale Giancarlo Insinsola -. C’è voglia di tornare alla normalità, ma questo è un azzardo". D’accordo con lui decine di persone: "Cesano piange 18 decessi e oltre 170 contagi: non è il modo di ripartire. Cinquecento persone non si possono contenere e gestire, seppur con buona volontà", il tenore dei commenti Ma il sindaco Simone Negri difende la scelta, precisando che "non sono ancora indicati i numeri di possibili partecipanti. Si seguiranno tutti i protocolli di sicurezza: non vedo particolari rischi".