"Viadana sfida il Petrarca: 11 punti decidono il campionato"

Viadana torna in campo nel 2024 per una sfida al vertice. Alle 14.30 arriva il Petrarca, ovvero prima contro seconda forza del campionato. La sfida, che si svolgerà allo Stadio Zaffanella, segna l’inizio del girone di ritorno della Serie A Elite. Questo incontro è cruciale: con solo 11 punti che separano la prima posizione dalla zona retrocessione, ogni partita è decisiva per il campionato.Juan Franco Morosini, figura chiave di Viadana, sottolinea il ruolo fondamentale dei tifosi: "Il loro costante incoraggiamento è stato vitale. Affronteremo una squadra forte e storica, ma abbiamo fiducia nel nostro gioco e l’obiettivo è vincere, onorando i nostri colori". L’allenamento ha mirato a valorizzare i punti di forza della squadra. Ci saranno due cambi nella formazione iniziale contro il Petrarca: Schinchirimini torna titolare dopo l’infortunio muscolare, sostituendo Loretoni in panchina, mentre Morosini giocherà come estremo, con Orellana che lo sostituirà come secondo centro.

La formazione comprende Sauze, Ciardullo, Morosini, Jannelli, Bronzini, Roger, Baronio, Ruiz, Locatelli, Boschetti, Lavorenti, Schinchirimini, Oubiña, Luccardi e Mistretta. In panchina ci saranno Denti, Fiorentini, Mignucci, Loretoni, Catalano, Gregorio, Madero e Crea. A.L.M.