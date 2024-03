Viadana non si ferma più. Brilla in vetta con Rovigo

La sfida rimane aperta, ma nella Serie A Elite di rugby Viadana continua a dimostrare di avere le carte in regola per sognare. Dopo che è stata messa in archivio la quattordicesima giornata della regular season, infatti, i gialloneri guidano la classifica appaiati al Rovigo e precedono di sei lunghezze il Colorno (al quale i virgiliani andranno a far visita il 23 marzo), di sette il Petrarca e di nove il Valorugby. Sono ormai queste le pretendenti che si giocheranno le prime quattro posizioni, con Viadana che sta mettendo in mostra le qualità giuste, proprio come ha confermato il successo su Reggio Emilia. Luca Marinoni