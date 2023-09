Tortu in pista alla Diamond League: l'azzurro torna ai 200m di Atletica

Concludere una stagione, almeno a livello individuale, non indimenticabile deve essere il mantra per Filippo Tortu. Il lombardo è in gara questa sera a Bruxelles per la penultima tappa della Wanda Diamond League 2023. L’azzurro competerà ancora una volta sui suoi 200 insieme a quattro finalisti del recente Mondiale di Budapest. Deve cercare il riscatto l’atleta delle Fiamme Gialle che in questi ultimi tempi, come testimonia l’argento con la staffetta 4x100, ha raccolto più da frazionista che nelle sue gare. In Ungheria non è infatti nemmeno riuscito a centrale la finale con il tempo di 20.46: un crono troppo alto per lui che ha già fatto il minimo per i Giochi di Parigi 2024 con 20.14 (agli Assoluti di Molfetta).

Nel 2023, però, per sua stessa ammissione, è mancata quella continuità necessaria per ambire a certi tipi di risultato. A Bruxelles dovrà vedersela con con il britannico Zharnel Hughes, quarto ai Mondiali e già in precedenza a un soffio dal record europeo di Pietro Mennea con 19.73 a Londra. In pista anche l’oro olimpico Andre De Grasse (Canada), l’argento di Tokyo Kenny Bednarek (Usa) e il liberiano Joseph Fahnbulleh. In gara anche lo statunitense Kyree King, il cubano Reynier Mena. Per Tortu sarà la seconda uscita stagionale in Diamond League dopo il 20.41 del Golden Gala di Firenze.

Giuliana Lorenzo