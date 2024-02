SI FERMA Fall. Giana in crisi d’identità. Chiappella: si cambia

GORGONZOLA (Milano)

Tre ko consecutivi, quattro partite senza segnare, un punto nelle ultime sei partite. È il 2024 della Giana, di tutt’altra pasta rispetto ai 30 punti conquistati nelle gare precedenti. Allora, media playoff. Ora, -3 dalla zona spareggi e +4 dalla zona che scotta. Chiappella, oggi in casa alle 18.30 contro il Legnago decimo, chiede una svolta: "Nell’ultima partita ad Arzignano (0-3) siamo calati visibilmente nella ripresa. Numeri e prestazioni alla mano ci sta mancando qualcosa rispetto all’andata. Non è il momento di essere disfattisti, rimaniamo uniti: siamo in venti ragazzi alla prima esperienza, troveremo delle migliorie e ci riproporremo. Ci manca qualcosa sotto tanti aspetti: abbiamo mollato qualcosa mentalmente, non siamo più perfetti in alcune situazioni tattiche, fisicamente non siamo brillanti. Sappiamo come migliorarci, senza dimenticare quello che abbiamo fatto fino a qui. Cambieremo sicuramente qualcosa". Torna Caferri, si ferma Maguette Fall per squalifica. Assenti anche Gotti e Francolini. Lu.Mig.