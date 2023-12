SERIE A1. Brescia per la quarta. Sfida all’Iren Quinto tra le mura di casa: "Gara fondamentale»

Oggi, alle ore 15, si terrà l’ultima gara casalinga del 2023 per l’An Brescia di Sandro Bovo a Mompiano. Dopo aver assicurato il passaggio al prossimo turno di Champions League grazie al successo contro lo Steaua, la squadra si prepara ad affrontare l’Iren Quinto. La formazione ligure, attualmente in lotta per confermare la sua posizione nelle prime sette della Serie A1, dovrà superare una difficile prova per cercare di portare a casa dei punti.

La partita sarà disponibile in diretta sul canale YouTube del club. Francesco Faraglia (nella foto), commentando i recenti successi, ha sottolineato l’importanza della gara: "Veniamo da tre vittorie significative, che hanno evidenziato un miglioramento nelle aree in cui avevamo avuto difficoltà. La sfida contro il Quinto è fondamentale per noi nella corsa allo scudetto e per loro per stabilirsi tra le prime sette. Si tratta di un incontro cruciale in cui dobbiamo essere pronti a imporre il nostro stile di gioco sin dall’inizio per indirizzare la partita secondo i nostri piani".

Le parole di Faraglia trasmettono fiducia e determinazione, riflettendo l’importanza di ogni match in questa fase della stagione. Per i leoni, ogni punto è vitale nel loro obiettivo di conquistare il secondo posto dopo un pessimo avvio di stagione.

A.L.M.