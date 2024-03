SERIE A. Il Calvisano punta sempre più in alto. Il prossimo esame è l’ostico Parabiaco

Il Calvisano c’è ed è un gruppo di sicuro valore. Il rotondo 56-17 inflitto al Cus Milano nella seconda giornata di ritorno della regular season di Serie A ha confermato nel modo più eloquente che i gialloneri possiedono doti importanti e sono decisi a lottare sino in fondo per rimanere nelle prime posizioni del combattuto girone 1. Proprio com’era accaduto all’andata, la compagine del duo Dal Maso-Zappalorto, dopo le due sconfitte iniziali ha inanellato altrettante vittorie ponendo in bella evidenza la compattezza e le qualità di un gruppo che ha ancora importanti margini di crescita.

In questo senso riveste un’importanza del tutto particolare per il cammino del quindici del presidente Bandera la trasferta di domenica a Parabiago, contro una delle pretendenti più accreditate in questo momento al terzo posto (ma non solo…). Riuscire a superare a pieni voti un "esame" tanto impegnativo potrebbe far crescere in modo significativo le quotazioni di un Calvisano, che, nonostante i numerosi infortuni che stanno accompagnando la stagione, sta dimostrando a suon di risultati e di prestazioni di avere le carte in regola per rimanere sino in fondo tra le protagoniste di un girone 1 all’insegna dell’equilibrio. L.M.