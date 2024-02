Qui Monza. Galliani: "Palladino? Il 27 maggio ne parleremo, non prima»

"È un Monza che va avanti partita per partita sperando di fare sempre meglio, ma stiamo calmi. È il nostro momento migliore, ma ricordiamo anche i 52 punti che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Stiamo facendo benissimo nei primi 2 anni di Serie A e siamo molto contenti". Parole dell’ad del Monza Adriano Galliani, soddisfatto dopo la trasferta vittoriosa dei biancorossi a Salerno, poco prima dell’assemblea della Lega Serie A. "Per me è romantico che i due gol di Salerno li abbiano fatti due ragazzi uno nato a Milano e uno a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno in quello del Monza. La prima telefonata che ho fatto dopo la partita è stata a Paolo Maldini e gli ho detto ‘finalmente un Maldini che fa gol e non un terzinaccio come te che non segnava mai’. Si è messo a ridere come un pazzo". E sul futuro del tecnico: "Rinnovo Palladino? Ci parleremo il 27 maggio, questi sono i patti e i patti si cercano di rispettare. Di Gregorio alla Juve? Io non ho parlato con nessuna squadra, il giocatore ha ancora tre anni di contratto. Stiamo calmi". Infine un commento sul calendario sempre più intasato, dopo la proposta di riforme avanzata dalla Figc: ""Da 20 anni la Serie A gioca a 20 squadre, ora qualcuno pensa che siccome 2-3 squadre giocheranno il Mondiale per club o perché Uefa e Fifa hanno aumentato a dismisura le loro partite si debba cambiare. Non è che siccome un altro affolla i calendari dobbiamo pagare noi". R.S.