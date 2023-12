QUI MONZA. Brianzoli al lavoro con vista Napoli. Akpa Akpro verso la conferma

Archiviati brindisi e festeggiamenti, il Santo Stefano del Monza è il giorno della ripresa dei lavori. Con vista su Napoli, che chiuderà il 2023 di Raffaele Palladino. I giorni di riposo natalizi sono serviti a riordinare le forze di una squadra che era arrivata all’impegno contro la Fiorentina indebolita e frastornata da uno stato influenzale che aveva colpito gran parte della rosa. Gli strascichi, evidenti, avevano quindi inciso su ritmo e prestazione, ben lontani da quanto avevano abituato Pessina e compagni. Contro un Napoli ferito negli uomini e nell’umore - senza Politano e Osimhen, Natan e Lobotka, e reduce da due sconfitte - la speranza del tecnico è quella di recuperare il miglior assetto difensivo, ballerino nelle ultime uscite ma privo, ormai da troppo tempo, del terzetto garanzia di solidità già dallo scorso campionato. All’appello manca solo Armando Izzo che ha smaltito il problema al piede e anche gli acciacchi delle ultime settimane. Davanti, invece, per dare muscoli e forza a un altro reparto che ultimamente incide poco, la conferma di Akpa Akpro sembra avere pochi dubbi. Così per sfatare quello che ormai è un tabù, ovvero il confronto con le big, e superare la quota in classifica al giro di boa di un anno fa. Il botto di capodanno che tutta Monza aspetta. Michael Cuomo