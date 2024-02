Primo stop stagionale. Quanta k.o. con i Vipers nelle prove generali di Coppa Italia: caccia alla decima

La “classica“ di Via Dei Cinque questa volta è amara per il Milano Quanta. I rossoblù si sono arresi all’Asiago Vipers per 5-3 dopo una gara spettacolare, perdendo così l’imbattibilità stagionale e il primato nel Master Round di Serie A. Milano arrivava al match forte di tre successi in altrettante sfide stagionali contro i veneti e l’inizio match sembrava confermare la superiorità dell’ormai ex capolista. I ragazzi di coach Tessari, infatti, sono andati in vantaggio 2-0 dopo solo dieci minuti col micidiale uno-due firmato Banchero e Bernad. Ma a differenza del passato Asiago non ha ceduto mentalmente, accorciando subito le distanze e piazzando poi il gol del pareggio a fine primo tempo. La ripresa ha visto il dominio assoluto dei Vipers, che guidati da uno scatenato Dal Sasso (2 gol e 1 assist per lui) hanno allungato sul 5-2 prima della tardiva rete meneghina di Erman. A fine partita è arrivata l’autocritica del rossoblù Alessio Lettera: "Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto ma solo per i primi 10’. Dopodiché ci siamo dimenticati le direttive del nostro allenatore. Ora bisogna ritrovare la concentrazione". Dal 9 all’11 febbraio a Padova si svolgeranno le Finals Six di Coppa Italia. In un girone Milano sfiderà Trieste e Verona, nell’altro Asiago affronterà Cittadella e Legnaro. Poi le eventuali semifinale e finale: salvo sorprese a giocarsi il titolo saranno ancora le due attuali “big“ dell’hockey inline italiano. I meneghini andranno a caccia della decima Coppa Italia ma allo stesso tempo dovranno essere bravi a superare in fretta la delusione del primo ko stagionale. Sempre a Padova nel weekend il Milano Quanta porterà anche la squadra femminile, pure lei a caccia della Coppa Nazionale: la finale secca con Civitavecchia si disputerà domenica.

Alessandro Stella