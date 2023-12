PREMIER 1. Lebron: "A Milano pubblico da Oscar»

La prima semifinale del tabellone maschile del Milano Premier Padel P1 è quella annunciata: contro Fede Chingotto e Paquito Navarro, che in mattinata hanno battuto TelloRuiz, ci saranno Ale Galan e Juan Lebron, che in 59 minuti hanno superato 6-2 6-3 Rafa Mendez e Javi Rico. La sfida tra GalanLebron e ChingottoNavarro sarà il secondo match della sessione mattutina all’Allianz Cloud al via alle ore 11 con un’altra sfida stellare, con Delfina Brea e Bea Gonzalez opposte a Paula Josemaria e Ari Sanchez. Non prima delle 15 la sessione pomeridiana, con la seconda semifinale femminile che sarà seguita dalla seconda maschile, con Di Nenno-Stupaczuk in campo. Galan e Lebron in questo finale di stagione stanno ritrovando fiducia e forma fisica e proveranno domani a centrare la finale, come accaduto un anno fa. Due break nel primo set, uno – decisivo – nell’ottavo game del secondo parziale per archiviare la pratica.

"Siamo contenti di essere in semifinale in questa meravigliosa città – ha esultato Galan –. Giocare qui è delizioso". Frasi d’amore per il pubblico di Milano anche dal ‘Lobo’ Lebron: "Grazie a voi il padel sta crescendo tantissimo. Quando entriamo in campo sul tappeto rosso sembra di essere alla notte degli Oscar". P.F.