Occhi puntati su Bakker del Leverkusen

Per la corsia sinistra l’Atalanta continua a seguire il 22enne olandese Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen. Esterno cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, poi a 19 anni nel Paris St Germain per un biennio con 27 presenze: è in uscita dalle ‘Aspirine’ e vorrebbe giocare da titolare in un club impegnato nelle coppe europee. Il giocatore gradirebbe Bergamo, dove troverebbe altri nazionali olandesi come De Roon, Hateboer e Koopmeiners, ma il Bayer lo sta proponendo ai ricchi club inglesi che potrebbero scatenare un’asta. La Dea valuta anche il 20enne ungherese Milos Kerkez, ex primavera del Milan: il terzino magiaro del 2003 è esploso nella Eredivisie olandese con la maglia AZ 67.

Fab. Car.