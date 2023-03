Serie A, il Monza la riprende l’Hellas Verona: Sensi decide l'1-1

Il giocatore del Monza Pablo Mari prova a segnare contro l'Hellas Verona

Tra Monza e Verona è pari e patta: finisce 1-1, che non scontenta nessuno, che Palladino si porta via dal Bentegodi non senza rammarico per la rimonta completata di Caprari vanificata dal tallone di Petagna in fuorigioco. Il campo, però, non ha detto nulla di diverso rispetto al risultato maturato in 90 minuti di equilibrio e studio, dove gli spazi erano pochi.



Gli unici a sfruttarli sono stati Verdi da una parte e Sensi dall’altra, in rapida successione. Succede tutto in 5 minuti: prima il fantasista risolve un flipper in area con un destro potente a mezza altezza, dall’altra l’ex Inter a conclusione di un’azione ben manovrata da Petagna, poi Caprari e rifinita dall’assist di Carlos Augusto.



La scossa del gol subito, per il Monza, è durata una dozzina di minuti. Prima che la partita riprendesse il binario di sempre. Perché, alla fine, il pari non scontenta nessuno: il Verona tiene vive le speranze salvezza, il Monza la sua striscia positiva in vista del derby lombardo di sabato prossimo contro la Cremonese.

Il tabellino

Risultato primo tempo: 0-0



Verona (3-5-2): Montipò 6; Dawidowicz 6.5, Coppola 6, Magnani 5.5 (46’ Cabal 6); Faraoni 6, Tameze 6.5, Duda 6.5, Lazovic 6; Kallon 5 (46’ Doig 6), Verdi 7 (76’ Veloso 6); Gaich 5.5 (68’ Djuric 5.5). All.: Zaffaroni 6.5.



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 5.5, Pablo Marì 6.5, Caldirola 5.5; Birindelli 5 (46’ Machin 6), Pessina 5.5, Sensi 6.5 (76’ Colpani 6), Carlos Augusto 6.5; Ciurria 5.5, Caprari 6.5 (82’ Valoti sv); Petagna 7.



Arbitro: Piccinini di Forlì 5.5.



Marcatori: 51’ Verdi, 55’ Sensi.

Note: ammoniti Coppola e Duda. Recupero 0’ pt e 4’ st.