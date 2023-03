Serie A, il Monza torna a vincere con Izzo: Empoli battuto 2-1

-TVRG MONZA vs EMPOLI Campionato Calcio Serie A TIM 04-03-2023

Torna, il Monza. Lo fa battendo 2-1 un Empoli che della metà classifica è uno degli avversari più ostici e difficili da affrontare. Nonostante un’assenza, quella di Vicario tra i pali, che ha tolto non poco alle certezze della formazione di Paolo Zanetti. Non da meno quelle cui ha dovuto fare fronte Palladino, senza Dany Mota e Rovella - quest’ultimo ancora sostenuto da stampelle - ma con un undici che non presentava sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia.



La partita si fa a centrocampo, l’equilibrio è retto dai due assetti tattici che non lasciano spazi. Quando questi ultimi si creano, vengono subito sfruttati: l’Empoli segna con un tap-in di Satriano, ma il tiro respinto di Caputo partiva da offside; dall’altra parte il tacco illuminante di Petagna manda in porta Ciurria, la bandierina si alza anche qui ma stavolta il Var cambia la decisione.



La ripresa inizia con l’Empoli in avanti: atteggiamento coraggioso premiato subito con il meritato pareggio. Marin crossa, Pablo Marì prolunga, Satriano scappa a Carlos Augusto e questa volta è tutto buono. Per uscire dal colpo, Palladino inserisce Carboni e Machin per Carlos Augusto e Sensi, opacizzati dalla stanchezza. La testata da 3 punti arriva su corner e porta la firma di Izzo con assist di Caprari. Con il suo condottiero il Monza va a 32 punti, dando un altro segnale positivo alla classifica e alla stagione. E una spallata alle critiche dell’ultima settimana.



IL TABELLINO



Risultato primo tempo: 1-0



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli (71’ Colpani), Pessina, Sensi (65’ Machin) Carlos Augusto (65’ Carboni); Ciurria, Caprari (82’ Valoti); Petagna (82’ Gytkjaer). All.: Palladino.



Empoli (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (87’ Liberato Cacace); Akpa-Akpro (87’ Vignato), Marin, Bandinelli (71’ Fazzini); Baldanzi (71’ Pjaca); Satriano, Caputo (80’ Piccoli). All.: Zanetti.





Arbitro: Feliciani di Teramo 5.5.



Marcatori: 19’ Ciurria, 51’ Satriano, 67’ Izzo.

Note: ammoniti Parisi, Akpa-Akpro, Birindelli, Pessina e Marin. Spettatori 10.601, incasso € 218.752,96. Recupero 2’ pt e 4’ st.