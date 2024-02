"Meglio tardi che mai...". Prima vittoria dei Devils

"Meglio tardi che mai". Così i Devils Milano hanno celebrato la prima e unica vittoria stagionale in IhL Division I, arrivata nei minuti finali dell’ultima giornata di Regular Season. I meneghini hanno superato 4-2 Cadore tra le mure amiche, recuperando due volte da una situazione di svantaggio. Per i Devils, nati la scorsa estate e già fuori da tempo dalla lotta playoff, termina così una stagione difficile sotto l’aspetto dei risultati, ma comunque utile per la crescita dei tanti giovani presenti in squadra. Dolce sconfitta e obiettivo raggiunto invece per Chiavenna, che ha ceduto 10-7 alla capolista Ares Sport, riuscendo comunque a raggiungere i play-in vista la concomitante sconfitta di Valpellice.

I verdeblu ora sfideranno Vinschgau per un posto nelle semifinali scudetto. Andata sarà domani sera, ore 20.30, a Chiavenna, il ritorno sabato allo stesso orario. Anche in IhL sorrisi per le due lombarde. Nella terzultima giornata di Regular Season-Qualification Round, Como ha travolto 8-3 Dobbiaco, conquistando così la qualificazione ai playoff. Lariani in campo oggi (20.30) contro Valpellice per conservare il sesto posto. Nel Master Round successo faticoso per Varese che, dopo il 3-3 finale, ha avuto la meglio su Appiano solo agli shootout. I Mastini mantengono così il secondo posto dietro a Pergine, che ha vinto il big match con Caldaro blindando di fatto la prima posizione.