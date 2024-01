L’exploit. Rafter cambia racchetta e passa al padel. In Australia lo batte il bresciano Melisi

Andrea Melisi potrà raccontare ai futuri nipoti di aver battuto Pat Rafter. Non a tennis, bensì a padel, disciplina in cui il campione australiano della racchetta si sta cimentando. "Posso dire di aver battuto Rafter all’Australian Open. Ma non dirò che era padel", scherza Melisi, bresciano che da un anno e tre mesi vive a Sydney. Si è qualificato al secondo turno del FIP RISE Australian Open in coppia con Timothy Brown, battendo proprio Rafter e Luke Morland con un doppio 6-2. Successivamente l’azzurro e il collega (teste di serie numero 3 del torneo) hanno superato anche Djurovic-Garcia Robledo 6-0 6-3. "Si vedeva che Rafter era alle prime armi con il padel, ma è uno che con la racchetta ci sa fare - ha detto Melisi riguardo al confronto degli ottavi -. Lo smash e le volée sono quelle che tutti noi ci ricordiamo: se gioca sei mesi, ci supera tutti. Quando abbiamo saputo che avrebbe giocato questo torneo siamo stati tutti felicissimi, immaginatevi ad averlo trovato come avversario nel sorteggio. Sul tabellone c’era scritto “Patrick Rafter“ e mi sono detto: “Ma è veramente lui? Io l’ho sempre chiamato Pat“". Da sottolineare che Rafter, 51 anni, ha chiuso la carriera tennistica nel lontano 2003.M.T.