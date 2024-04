L’evento. Antonello e Djordjevic nell’incontro al Coni sui valori dello sport

La Commissione Cultura e Sport del Coni Lombardia ha promosso lo scorso weekend un incontro al Palazzo delle Federazioni del Coni a Milano un incontro presentato da Aleksandar Avakumovic, presidente della Commissione stessa, per parlare dei valori dello sport a livello regionale e nazionale, avvalendosi del supporto di diversi relatori e premiando tre importanti figure per l’impegno profuso in tal senso. All’incontro, nel quale si è parlato di temi quali l’impatto dei social media, il rispetto per gli arbitri e la diffusione della cultura sportiva, erano infatti presente Sasha Djordjevic, attuale ct della nazionale cinese di basket con un glorioso passato da giocatore anche in Italia, l’ex calciatore del Milan Filippo Galli (per anni a capo del settore giovanile rossonero e non solo) e il Ceo dell’Inter, Alessandro Antonello. Con loro Davide Curioni, dirigente di una squadra giovanile Under 9 tornato in campo dopo aver perso un rene per fermare uno scontro tra genitori in tribuna, e Lorenzo Guslandi, campione mondiale di pattinaggio Inline Freestyle pur avendo dovuto confrontarsi con diabete e celiachia.

M.T.