IN CAMPO ALLE 14. FeralpiSalò, Zaffaroni punta sulla qualità

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò scende in campo oggi (ore 14) a Bari, contro una squadra da prendere con le molle. Zaffaroni ha chiesto massima attenzione e una prova di assoluta qualità per uscire da uno stadio prestigioso come il San Nicola con un risultato positivo. I playout distano una sola lunghezza: in una situazione del genere ogni incontro assume un’importanza particolare e rappresenta un esame da superare a pieni voti. Questo è proprio quello che intende fare la FeralpiSalò. Per la sfida coi “Galletti“ rilanciati dalla cura Iachini tornano Felici e Compagnon. I biancorossi vogliono inseguire i playoff, ma la matricola verdeblu è determinata a dare fondo alle sue risorse per compiere un passo in avanti verso una salvezza nella quale i gardesani credono sempre più.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Dubickas, Butic. All: Zaffaroni. L.M.