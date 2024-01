Il mercato. Il Lecco più vicino a Cheryshev per la mediana. Ma saluta Tordini

Il Lecco punta su Cheryshev per rinforzare il reparto mediano del campo e intanto cede… Tordini. Il primo movimento ufficiale del Lecco nel mercato di riparazione è la cessione, a titolo temporaneo, di Mattia Tordini che da ieri è un giocatore del Padova. Si, proprio lui, lo sgusciante attaccante (poco utilizzato finora) che ha avuto il merito di segnare al 96’ a Pisa il gol del 2-1, quello della prima vittoria stagionale, per 2-1, dei blucelesti dopo il ritorno in B.

Gli uomini di mercato del Lecco, con in testa il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, stanno lavorando per rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno. Voci, sempre più insistenti, dicono di un Lecco vicino ad ingaggiare Denis Cheryshev, attualmente al Venezia, poco utilizzato da mister Vanoli. Il centrocampista russo, ex Real Madrid (2 presenze), Villareal e Valencia, sarebbe pronto a traferirsi sul lago manzoniano del Lario. Il problema? L’ingaggio altissimo per i parametri del Lecco (secondo alcuni siti vicino ai 500.000 euro). Si cerca una soluzione.

F.D’E.