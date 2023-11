Il Lecco non si ferma: un punto d’oro in rimonta contro la Reggiana

Il Lecco torna da Reggio Emilia con un preziosissimo punto. Dopo aver sbancato i campi di Pisa e Palermo, la formazione di Bonazzoli e Malgrati ha imposto l’1-1 alla Reggiana di Nesta giocando un buonissimo match.

Inizio di gara pimpante per il Lecco, ma a passare sono i padroni di casa. Al 26’ angolo di Girma, Antiste anticipa tutti e supera Melgrati sul primo palo con una gran girata al volo. Cinque minuti dopo gol annullato a Gondo per netto fuorigioco. Al 40’ invece bravo Bardi a dire di no prima a Sersanti poi a Buso.

La ripresa

Il Lecco esce dagli spogliatoi deciso a recuperare e chiude la Reggiana nella sua metà campo. I blucelesti arrivano spesso sul fondo ma mancano poi in fase realizzativa. Al 21’ però arriva il pareggio: inserimento di Ionita sulla sinistra, cross per Crociata che gira al volo in porta ma un difensore respinge; la palla finisce a Lepore che la mette al centro dove Buso brucia il suo marcatore e supera Bardi.

Lecco che continua a spingere ma Reggiana che va vicina al gol in due occasioni al 79’. Prima Portanova controlla sulla destra e lascia partire un gran destro che incoccia sul palo, sulla respinta Bianco calcia a rete prontamente costringendo Melgrati ad allungarsi sulla destra per deviare la sfera. A 5’ dal termine l’ultima emozione. Gran giocata di Crnigoj che tira a botta sicura ma Guglielmotti devia in angolo. Finisce 1-1.