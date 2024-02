Il derby lombardo. Lecco riparte dopo un maxi-mercato

Un Lecco rivoluzionato dal mercato cerca l’acuto nel derby contro la Cremonese per riprendere la marcia verso la salvezza dopo un inizio di 2024 da… incubo. Col colpaccio Inglese, forte punta prelevata dal Parma, e l’ingaggio del difensore Capradossi, il patron Di Nunno, grazie ad un sapiente mercato portato avanti dall’esperto ds Fracchiolla, ha fatto un gran sforzo consegnando a Bonazzoli e Malgrati, che hanno incassato la fiducia (a tempo) della società, gli ultimi due rinforzi per dare una svolta positiva alla stagione. Reduce da tre sconfitte consecutive, il Lecco deve cambiare rotta da oggi al Rigamonti Ceppi contro Cremonese seconda della classe. Out Buso, Melgrati in forse. "Settimana difficile, dobbiamo resettare e dimenticare il ko contro la FeralpiSalò" – ha detto Bonazzoli –.

(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli, Crociata, Novakovich, Salcedo. All. Bonazzoli. Fulvio D’Eri