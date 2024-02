Il derby lombardo. La Cremonese è d’argento vivo. Crisi Lecco: quarto ko consecutivo

di Fulvio D’Eri

LECCO

Un gol su rigore del bomber Coda regala alla Cremonese la vittoria nel derby col Lecco e la seconda piazza dietro al Parma. Per blucelesti, invece, arriva la quarta sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in solitaria. La partita è stata decisa da un episodio, lo sfortunato fallo di mano di Frigerio all’inizio della ripresa. Ma la Cremonese non ha rubato nulla mostrando grande compattezza. Nei primi minuti del match da segnalare lo striscione esposto dalla curva del Lecco in ricordo dei due giovani tifosi morti nella nottata in un tragico incidente stradale. Poche le emozioni nei primi 45’ minuti. Al 14’ Lecco vicino al gol. Punizione sulla trequarti di Crociata, Caporale salta più alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce a lato di un soffio.

La Cremonese pian piano sale di tono e al 40’ ci vuole un gran balzo sulla sinistra di Lamanna per levare dal sette un tiro di Zanimacchia. Al 7’ del secondo tempo la Cremonese passa in vantaggio. Johnsen va via sulla sinistra e crossa al centro, la palla incoccia sul braccio (largo) di Frigerio e l’arbitro decreta il calcio di rigore che Coda trasforma spiazzando Lamanna. Lecco vicinissimo al pari al 65’. Angolo di Crociata, colpo di testa di Lunetta e palla fuori per questione di centimetri. A 7’ dal termine bella sgroppata di Lunetta e palla per Novakovich che calcia in porta, ma un difensore devia in angolo. Nel finale Cremonese pericolosa con Ghiglione e Lecco che, malgrado l’ingresso di Inglese, non ha creato particolari pericoli a Saro. Dopo il triplice fischio, Cremonese sotto la curva a prendersi gli applausi e Lecco sotto l’altra curva (per un lungo colloquio) a prendere i fischi.