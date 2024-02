IFL Seconda Divisione. La carica dei Bengals. Anche da matricola. Maggini vuole stupire

Dopo aver vinto lo Scudetto della Terza Divisione, per i Bengals Brescia dell’head coach Umberto Maggini si avvicina il via dell’IFL2 (la nuova denominazione della Seconda Divisione)in programma il 3 marzo. Una categoria superiore per le Tigri del presidente Sergio Corti che, comunque, sono decise a farsi valere nonostante tutte le novità di questa stagione che segnerà il ritorno alle partite a undici giocatori dopo gli anni dedicati al football a nove in Terza Divisione. Cambiamenti di non poco conto a livello tattico, che si affiancheranno alla necessità di affrontare avversari di indubbia caratura: un banco di prova assai impegnativo per la matricola bluargento.

Proprio per farsi trovare pronti all’atteso appuntamento con la nuova stagione, in questi mesi i Bengals hanno portato avanti un febbrile lavoro di preparazione. Sul fronte della squadra, che ha cominciato ad allenarsi già dal mese di ottobre dell’anno scorso, è stato rinforzato il roster, ma anche lo staff tecnico ha ricevuto gli inserimenti che servono per sostenere al meglio l’impegnativa sfida. La prima fase del torneo si chiuderà nel fine settimana del primo giugno. Le Tigri, che sono state inserite nel girone B insieme a Lions Bergamo, Saints Padova e Redskins Verona, sono decise a “graffiare“ pure nella categoria superiore. L.M.