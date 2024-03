Girone D. Il Sangiuliano in trasferta a Imola per allungare la serie positiva

Dopo aver fermato sullo 0-0 la capolista Ravenna, il Sangiuliano City torna in campo oggi alle 15 sul campo dell’Imolese per provare a centrare l’undicesimo risultato utile consecutivo nel girone D della Serie D. Un pareggio non sarebbe utile per nessuna delle due, nella rincorsa ai playoff, che distano otto punti per entrambe le contendenti appaiate a quota 35. "Abbiamo preso un bel filotto, stiamo facendo grandi prestazioni con tutti. Ci sta di pareggiare contro la capolista", ha commentato il centrocampista Luca Palesi al termine dell’ultimo impegno. Una lunghezza più in basso c’è il Fanfulla (che ha richiamato il ds Cera), reduce dalla vittoria di misura per 1-0 sul Progresso. Affronterà oggi alle 14.30 la Sammaurese fuori casa. Per i lombardi un’opportunità di allontanare ulteriormente la zona playout e magari inseguire il sogno di qualcosa di più. Infine il Sant’Angelo, attualmente l’ultima squadra che occupa una posizione pericolante, anche se il Borgo San Donnino terzultimo deve recuperare tredici punti sulla sestultima. Appuntamento alle 14.30 contro il Mezzolara. M.T.