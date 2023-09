Football Americano: Seamen vs Raiders Tirol al Vigorelli, "Vogliamo chiudere con una vittoria per i tifosi"

Seamen in rampa di lancio. Nella quattordicesima, e ultima, giornata della European League of Football i marinai aspettano i Raiders Tirol al Vigorelli (kick off alle 19). Nell’ultima sfida della regular season, prima dei playoff che i milanesi non disputeranno, i padroni di casa vogliono chiudere con una vittoria di fronte ai propri tifosi. "Lo dobbiamo a loro e a tutto l’ambiente", esordisce il presidente Paolo Mutti. Sarà un match in cui la difesa sarà chiamata a una prova sopra le righe e nella quale, soprattutto il reparto offensivo, avrà l’incombenza di realizzare punti contro un avversario che fin qui, in undici partite, ha subito la miseria di 203 punti. E sarà una gara che vedrà i Raiders obbligati a vincere per tentare di strappare sul filo di lana un pass per i playoff. Gli ingredienti per una ricetta esplosiva, pepata al punto giusto, ci sono tutti.

"È stato un percorso difficile molto intenso e pieno di emozioni. Abbiamo sbagliato tanto e imparato molto ma la cosa di cui sono più orgoglioso è che la squadra è stata sempre molto unita i ragazzi e i coaches hanno lavorato con molta professionalità e abnegazione – conclude Mutti -. Potevamo e dovevamo fare meglio ma abbiamo ancora una possibilità per arrivare quarti nel nostro girone che è il posto che ci spetta per quello che abbiamo fatto vedere sul campo. So che i ragazzi daranno tutto per portare a casa questa partita, partiamo sfavoriti ma con l’aiuto del pubblico possiamo provare a fare l’impresa".

Lorenzo Pardini