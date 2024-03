FESTA IN CASA Pro Sesto. Buona la “prima“ per mister Angellotti

La “prima“ di Daniele Angellotti da allenatore della Pro Sesto è andata come meglio era possibile pensare. La vittoria in casa della Virtus Verona ridà speranze in chiave playout. "È stata la partita che ci aspettavamo, volevamo fare una gara così e ci siamo riusciti - ha dichiarato Angellotti al termine della gara -. Bravissimi i ragazzi a interpretare quel che ho chiesto in quattro giorni. Ho chiesto di avere coraggio, di attaccare, portare tanti uomini davanti". Soprattutto, la squadra è sembrata finalmente sciolta. "Conosco questi ragazzi, so che hanno qualità. Erano più liberi di testa e si è visto anche nelle giocate. Dobbiamo affrontare una partita alla volta, ma partire così ti dà forza - aggiunge il tecnico -. Florio? Lo sprono da tutta la settimana e gli dico che può essere determinante perché ha grande qualità". M.T.