Ferrari e Morisi: due atleti milanesi convocati per il Mondiale di Rugby in Francia

Un cammino iniziato molti anni fa con la palla ovale in mano e i primi placcaggi fatti a Milano. Tra i 33 convocati per i prossimi Mondiali di rugby in programma in Francia dal prossimo 8 settembre ci sono due giocatori milanesi. Il ct degli azzurri Kieran Crowley ha chiamato il pilone Simone Ferrari e il centro Luca Morisi. Per Ferrari (nato a Cernusco sul Naviglio e cresciuto nell’Amatori Milano) e Morisi (cresciuto con l’Asr Milano) è il secondo mondiale dopo quello in Giappone.