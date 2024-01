Coppa del mondo. Sempre piazzato: il valtellinese . Bormolini insegue il titolo di parallelo

I due piazzamenti al nono e decimo posto rimediati nell’ultimo fine settimana sulla pista bulgara di Pamporovo non hanno demoralizzato Maurizio Bormolini, che rimane pienamente in lotta per il successo finale dela classifica di Coppa del mondo di parallelo, che tiene conto sia del gigante che dello slalom.

Il trentenne livignasco occupa attualmente la seconda posizione nella generale con 344 punti, dietro all’austriaco Benjamin Karl (39 anni) e davanti ai compagni di squadra Edwin Coratt e Daniele Bagozza, altri grandi protagonisti della prima parte di stagione. I colpi vincenti messi a segno nel gigante di Carezza e nello slalom di Bad Gastein, uniti alla continuità di rendimento (Maurizio non è mai finito oltre il tredicesimo posto in sette gare) ne fanno, a metà del calendario, uno dei più accreditati competitori per il trionfo finale. I sei prossimi appuntamenti alla conclusione della stagione (a Rogla domani, seguita nelle prossime settimane da Simonhohe, Krynica, Winterberg e Berchtesgaden), daranno il giudizio definitivo, ciò che è certo è Bormolini, già classificatosi al secondo posto nella graduatoria del 2023, si sente pronto per l’ultimo, decisivo, scatto in avanti.

Silvio De Sanctis