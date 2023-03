Milan, Giroud e Brahim Diaz pronti per il Tottenham: probabili formazioni e dove vederla

Rade Krunic

Milano, 7 marzo 2023 - Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata a San Siro, il Milan proverà a stanare il Tottenham di Antonio Conte all’ “Hotspur Stadium", domani sera. La sfida di ritorno degli ottavi di Champions vale una fetta importantissima della stagione rossonera, non solo dal punto di vista finanziario (il passaggio del turno vale circa 20 milioni) ma soprattutto per gli obiettivi che il Diavolo si vuole porre da qui alla fine della stagione.

L'ultima volta che il Milan si è qualificato per i quarti di finale risale alla stagione 2011/12, quando è stato eliminato, poi, dal Barcellona al Camp Nou: riuscire a raggiungere un traguardo che manca da così tanto tempo ha, dunque, un peso enorme. “Stiamo parlando del Milan, di una squadra che è abituata a giocare su certi palcoscenici e a certi livelli, e soprattutto in Champions ha sempre cercato di primeggiare. È chiaro che il nostro percorso prevede di tornare a essere importanti in Europa, e domani abbiamo un’opportunità. Difficile, ma sappiamo che è un’opportunità ed è chiaro che domani proveremo a scrivere qualcosa di importante” le parole di Stefano Pioli, tecnico rossonero.

“Stiamo vivendo sensazioni positive, arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione: questa è un'altra storia rispetto a Firenze, ma anche rispetto all'andata. Mi aspetto da parte loro un altro atteggiamento. Il Milan deve approcciare bene la partita e portarla avanti con continuità: i risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Il Tottenham probabilmente proverà ad aggredire di più rispetto a San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi: ci aspettiamo uno stadio caldo, così come lo è stato San Siro ma il gol non lo fa il pubblico. Domani è la partita della personalità. I nostri avversari sono temibili sotto il profilo offensivo, giocheranno con grande intensità e dobbiamo essere preparati a controllare di più la partita: abbiamo un piccolissimo vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo”. Il tecnico potrà contare sulla squadra al completo: «Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall'inizio. Poi farò io le scelte”.

Rade Krunic è pronto a scendere in campo domani sera, e la sua duttilità sarà messa a disposizione del Milan: “Io mi considero un vero e proprio jolly di questa squadra e so che a Pioli piace il fatto di potermi far svolgere più ruoli. Dobbiamo affrontare questa partita da Campioni d'Italia: noi siamo il Milan e dobbiamo giocare da Diavolo”. Il giocatore ventinovenne ha poi ricordato quanto sia importante non abbassare la guardia: «Gli episodi decideranno il match: noi abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo fare la nostra partita, facendo più possesso palla possibile e cercando di controllarla al meglio. Ognuno di noi dovrà dare qualcosa in attacco e difesa». Infine, sul possibile paragone con l’ex rossonero Kessié, Krunic ha spiegato:”Ho vissuto una stagione insieme a Franck ma non mi ritrovo tanto in lui. Ci manca Kessié così come i giocatori forti come lui, ma io mi considero me stesso, sono Rade e posso aiutare a mio modo questa squadra. Tutti sanno che sono in grado di giocare in diversi ruoli e sono pronto per affrontare qualsiasi posizione in cui il tecnico voglia schierarmi”.



Probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-2-1) - Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.



Dove vederla

La partita tra Tottenham e Milan è un'esclusiva Amazon Prime Video: sarà possibile guardare il match in diretta TV scaricando l'app su Smart TV e su Console di gioco, nonché su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.s