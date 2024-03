Brescia cala il poker. Impresa delle Rondinelle. Battono il Palermo 4-2 e si riprendono i playoff

BRESCIA

Il Brescia di Maran vola anche con le grandi. Le Rondinelle superano con un 4-2 ricco di emozioni il pur ambizioso Palermo e irrompono di slancio in zona play off, mentre la crisi dei rosanero dell’ex Corini si fa sempre più delicata. È questo il sunto di un incontro che si apre letteralmente con i fuochi d’artificio. I biancazzurri passano in vantaggio al 1’ con un gran gol di tacco di Borrelli, ma gli ospiti, tra il 5’ ed il 13’, operano il sorpasso, prima con Brunori su rigore e poi con un tiro di Di Francesco deviato da Dickmann che sfrutta la sfortunata scivolata di Avella. I colpi di scena si susseguono e al 22’ Marconi rimedia il secondo giallo per un fallo su Bianchi, lasciando così il Palermo in inferiorità numerica. Le Rondinelle approfittano con lucidità della situazione e al 30’ pareggiano con una precisa sventola di Paghera che non lascia scampo a Pigliacelli.

La rincorsa dei padroni di casa non è però finita e al 41’, ancora Borrelli, firma con un imperioso stacco di testa il nuovo sorpasso che viene consolidato in pieno recupero dal gol del 4-2. Capitan Bisoli prova il tiro che viene deviato da Nedelcearu e Di Francesco alle spalle di Pigliacelli. Nella ripresa il Palermo cerca generosamente di riaprire la contesa, ma non trova la forza per accorciare le distanze. Il Brescia, sempre attento in difesa e pronto a pungere in avanti, può così gestire con sicurezza la situazione, conducendo in porto un successo dal forte profumo di play off per le Rondinelle, che venerdì sera renderanno visita al Parma capolista per cercare una nuova conferma del loro valore.

Luca Marinoni