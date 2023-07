Bournemouth-BERGAMO: Per i nerazzurri un test inglese

Da oggi l’Atalanta, chiuso il ritiro a Clusone, torna a lavorare nel centro sportivo di Zingonia. Sabato primo test internazionale sul campo degli inglesi del Bournemouth, il sabato successivo trasferta a Berlino in casa dell’Union. Due amichevoli di lusso per testare anche alcuni giocatori che potrebbero essere ceduti per sfoltire la rosa: sulle corsie dovrebbe salutare Zortea, ma attenzione al Marsiglia che sta cercando Joakim Maehle e avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni. Da valutare anche Luis Muriel (foto) che ha offerte dai club turchi e dall’Arabia, anche lui valutato intorno ai 15 milioni. Gasperini però vuole provarlo per qualche settimana: un Muriel in forma può ancora fare la differenza. Fab.Car.