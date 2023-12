Basket, serie a2. Vigevano contro la prima: c’è Trapani

Ripetere l’impresa? Perché no. La Elachem Vigevano parte nel pomeriggio di oggi alla volta di Trapani dove domani sera (salto a due alle 20.30) sfida la capolista del campionato di serie A2. I ducali arrivano da tre vittorie in quattro partite ma davanti hanno una squadra pensata e costruita per salire di categoria. "Andiamo a giocare contro la prima della classe che ha già dimostrato tutto il suo valore – dice il coach Lorenzo Pansa - Noi siamo oggettivamente in un buon momento anche al di là della vittoria nell’ultimo turno contro Cantù nel quale abbiamo messo in mostra una importante crescita sia di condizione che di affiatamento. Questa sfida sarà per noi un banco di prova per confermarci indipendentemente da quello che sarà il responso del campo. Ci approcciamo al match con l’umiltà di chi deve fare tanta strada ma che ha la consapevolezza di aver compiuto importanti passi avanti".

Umberto Zanichelli