BASKET, SERIE A2. Orzinuovi, test verità in casa con Trieste

Nel girone rosso della Serie aA2 la rincorsa alla salvezza dell’AgriBertocchi Orzinuovi, con l’inizio di dicembre, è davanti ad una settimana della verità. Dopo l’amara sconfitta (57-54) in casa dell’UCC Piacenza, la matricola di coach Zanchi guarda avanti e lo fa con l’intenzione di dimostrare di meritare di conservare il posto appena ritrovato in serie A. In tal senso domenica 3 la formazione biancazzurra riceverà la visita di una corazzata come Trieste per una sfida tutta in salita che precederà due impegni che Orzinuovi deve far fruttare al massimo. La compagine del presidente Zanotti, infatti, tornerà in campo già mercoledì 6 per rendere visita ad una rivale nella lotta per la salvezza come Cividale. I punti in palio varranno doppio anche domenica 10, quando l’AgriBertocchi sarà a Rimini per rendere visita alla pari-grado RBR.

L.M.