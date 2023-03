Atalanta, domani arriva l’Udinese. Gasperini: “Partita difficile ma da vincere”

Mario Pasalic

Bergamo, 3 marzo 2023 – “Il percorso di questa Atalanta per me resta finora straordinario, per me questa è una delle nostre migliori stagioni, poi certo nell’ultimo mese abbiamo perso dei punti.” L’Atalanta domani, sabato 4 marzo, alle 18 ospita al Gewiss Stadium l’Udinese, reduce da appena 10 punti in 14 giornate. Una partita da vincere per forza per i nerazzurri, per riprendere a correre nello sprint che porta alla Champions.

Gasp motiva i suoi

“Finora la squadra è stata straordinaria – ha detto il tecnico ex Primavera della Juventus - Tanti giocatori sono stati straordinari per continuità, qualcuno magari ne ha data a sprazzi, qualcuno ha faticato a dare un suo contributo per motivi diversi. Quando l’impegno è questo io non posso che ringraziare ognuno dei miei giocatori. Ora ci attendono tredici partite che saranno durissime per noi, ma lo saranno per tutti: quella di domani sarà una partita difficilissima contro l’Udinese”.

Il tecnico nerazzurro non è deluso da una classifica che vede la Dea al sesto posto con 41 punti, staccata rispettivamente di 3 e 4 punti dalla Roma quinta e dalla Lazio quarta. “L’Atalanta da 24 giornate occupa una posizione di alta classifica – prosegue Gasperini – Adesso ci mancano un po’ i punti delle partite contro il Sassuolo e il Lecce, perché poi abbiamo battuto la Lazio e abbiamo perso contro il Milan che è una grande squadra: speravamo di fare più punti in queste gare contro Sassuolo e Lecce per avere dei punti in più in classifica. Ma finora in pochissime partite siamo stati messi sotto, per cui la squadra deve andare avanti così”.

La conta degli assenti

All’andata in Friuli l’Atalanta, avanti 2-0 metà ripresa, venne rimontata nel finale dai friulani, per un 2-2 che andava stretto ai bergamaschi. La squadra di Sottil da allora ha frenato, ha perso il suo leader offensivo Deulofeu, per cui il pronostico è tutto per i bergamaschi.

“Abbiamo bisogno di tutti quanti da qui alla fine, i giovani finora ci hanno dato tanto: abbiamo bisogno di più continuità da chi ha giocato meno e ha dato meno come Muriel, Palomino, Pasalic – seguita l’allenatore – contro l’Udinese ci mancheranno Scalvini, Palomino, Zapata, per questo serve che tutti siano il massimo. Poi speriamo per la prossima partita contro il Napoli di poterli recuperare tutti e tre, vedremo la settimana prossima. Ora però pensiamo solo all’Udinese che ha fatto benissimo nella prima parte di stagione e ora ha qualche problemino. Per noi questa è una partita importante, che può ridarci slancio”, ha concluso Gasperini.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.

All. Gasperini

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, N. Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

All. Sottil



Dove vederla in tv: diretta sabato dalle ore 18 su Dazn.