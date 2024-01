Ai campionati italiani. Caironi regina di Ancona sui 60 mentri T63

A pochi mesi dalle Paralimpiadi di Parigi, la sfida sulla velocità vede sempre protagoniste Martina Caironi ed Ambra Sabatini. AI Campionati italiani paralimpici indoor di Ancona, le due si sono sfidate sui 60 metri T63, con la lombarda che ha avuto la meglio sulla campionessa in carica dei 100. La Caironi ha vinto il titolo con il crono di 9.11 contro il 9.13 della toscana e ha portato a casa anche quello del lungo. Bene anche Valentina Petrillo (dell’Omero Bergamo) con il doppio primato sui 60 T12 in 8.21 e sui 200 con 26.62. Il compagno di squadra, Mbengue Makhoudia stabilisce pure il nuovo record al maschile in 23.93. Nella categoria T11, menzione per Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano) che ferma il crono a 8.34. G.L.