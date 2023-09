Agoumé nel mirino di club turchi a Milano: ecco la situazione

A mercato chiuso (in Italia, però) un altro calciatore potrebbe lasciare l’Inter: si tratta del giovane centrocampista francese Lucien Agoumé seguito con interesse, come riferisce FcInterNews, dall’Istanbul Başakşehir (in Turchia le trattative sono aperte fino a metà settembre) che lo vorrebbe in prestito.

Già avviati i primi contatti con Djibril Niang, l’agente del ragazzo (escluso dalla lista Champions) che in questi giorni è impegnato con la rappresentativa transalpina Under 21 (è alla prima convocazione).