A2 maschile. Atlantide con Aversa. Sono prove di playoff

Dopo aver conquistato con due turni d’anticipo la certezza di disputare i play off della A2, l’Atlantide, a partire dalle 19, giocherà l’ultima gara della regular season al S. Filippo ospitando la pericolante Aversa. I campani hanno bisogno di punti per la salvezza, ma i Tucani sono decisi non solo a conservare l’attuale sesto posto, ma guardano a questi due incontri conclusivi con l’intento di migliorare ulteriormente il loro piazzamento nella griglia degli spareggi. Il momento decisivo della stagione è ormai vicino e la squadra di Zambonardi non vuole lasciare nulla di intentato per farsi trovare pronta. Lu.Ma.