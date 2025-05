Dal 4 giugno si torna di sera sulle guglie

Tornano le visite notturne e la speciale salita sulle Terrazze del

Duomo di Milano. Un ricco calendario annunciato dalla Veneranda Fabbrica: si parte da mercoledì 4 giugno e, successivamente, il giovedì sera fino all’11 settembre (con l’eccezione del 19 giugno), e si arriverà alle 135 guglie del Duomo, ammirando la città con accompagnamenti musicali curati dai giovani musicisti del Conservatorio Verdi. "Questa collaborazione, nata lo scorso anno, si rafforza nel 2025 con una nuova proposta – dichiara Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano –: l’esecuzione di brani inediti scritti per l’occasione dagli studenti delle classi di composizione". Le aperture serali delle Terrazze del Duomo al tramonto iniziano mercoledì 4 giugno alle 20.30 (ultimo biglietto alle 20.20) con il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, composto da Andrea Pecolo (violino), Stefano Lo Re (violino), Matteo Amadasi (viola) e Alfredo Persichilli (violoncello), musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala. In programma, il Quartetto per archi n. 1, op. 19 di Ferruccio Busoni e un brano per quartetto d’archi composto per l’occasione da un allievo del Conservatorio. Dal 12 giugno, ogni giovedì sera – escluso il 19 giugno – con un ricco palinsesto di appuntamenti, programma su duomomilano.it in prossimità dei singoli eventi.