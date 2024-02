Beef Club, poker a tavola. Angus, pollo, polpo, tartare veg

Festeggia due anni di attività il “Beef Club“, raffinato ristorante in via Boccaccio 15 specializzato in piatti di carne. Una scommessa coraggiosa fu quella di partire nel periodo incerto della pandemia, ma in due anni il “Beef Club” è diventato locale di tendenza grazie alla proposta gastronomica, in un ambiente tra i più belli. Ecco 4 piatti per una dieta salutare e equilibrata.

Tagliata di diaframma uruguayano di razza Aberdeen Angus, con broccoli e riso Integrale

"Nel cuore della nostra cucina, il protagonista indiscusso è il diaframma di manzo di razza Aberdeen Angus, esperienza culinaria unica, fonte di collagene, ferro, zinco e vitamina B".

Insalata di Pollo Mediterranea con Salsa all’Acciuga

Ingredienti: 200g di lattuga mista, 100g di pomodori secchi sott’olio, tagliati a pezzetti, 2 gambi di sedano, tagliati a fette sottili, 2 carote grattugiate, 200g di petto di pollo alla griglia, tagliato a strisce, 100g di crostini alla paprika, 50g di parmigiano grattugiato; per la Salsa all’Acciuga 4 acciughe sott’olio, tritate fine, 3 cucchiai di maionese, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato.

Procedimento 1) In una ciotola grande si dispongono lattuga, pomodori secchi, sedano, carote grattugiate, petto di pollo alla griglia, crostini alla paprika e il parmigiano. 2) Preparare la salsa all’acciuga mescolando le acciughe tritate, la maionese e il parmigiano grattugiato. 3) Condire l’insalata con la salsa all’acciuga e mescolare delicatamente per distribuire uniformemente i condimenti. 4) Servire l’insalata, crostini e parmigiano.

Polpo alla Puttanesca con Soffice di Patate e Friggitelli

Ingredienti 1 tentacolo di polpo, cotto e arrosto, 3 friggitelli arrosto, un soffice di patate, olive taggiasche, capperi q.b., salsa puttanesca: salsa di pomodoro piccante, cipolla, aglio, origano, sale e pepe q.b.

Procedimento 1) Iniziamo cuocendo il polpo fino a renderlo tenero, arrostiamo per ottenere consistenza croccante esterna.

2) Preparazione della salsa: in padella si fa soffriggere la cipolla e l’aglio in olio d’oliva fino a doratura. Aggiungere la salsa di pomodoro piccante, capperi, olive taggiasche e origano. Lasciare cuocere a fuoco lento finché la salsa si insaporisce. 3) Arrostiamo i friggitelli fin quando la pelle è leggermente bruciata. Prepariamo il soffice di patate con patate cotte e schiacciate.

Tartare vegana avocado, pomodori secchi e crema di carote

Ingredienti: 200g di riso integrale bollito, 1 avocado maturo, tagliato a cubetti, succo di limone, sale e pepe nero q.b., 4 cucchiai di pomodori secchi tritati, 1 carota cotta e frullata.

Procedimento: 1) Cuoci il riso e lascialo raffreddare. 2) In ciotola, condisci l’avocado con succo di limone, sale e pepe. 3) Monta la tartare in strati: inizia col riso, poi avocado condito, seguito da pomodori secchi e quenelle di crema di carote.