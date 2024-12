Sondrio, tra neve, luci e mercatini per un Capodanno da vivere

Capodanno sulla neve in Lombardia è un classico, una scelta amata non solo da chi scia ma anche da chi ama rilassarsi in montagna e usufruire dei tanti servizi che le località della regione offrono. Tra le mete più ambite vi è certamente Sondrio, che in occasione del periodo dell’ultimo dell’anno si accende con luci, addobbi in stile alpino, cori natalizi e spettacoli, che animano tutte le vie della città, per la gioia di adulti e bambini, che potranno così incontrare Babbo Natale nella casetta allestita nello storico quartiere Scarpetti. Assolutamente da non perdere una visita ai numerosi mercatini natalizi della città, nei quali è possibile apprezzare la gastronomia locale. In Piazza Garibaldi ecco le statuine del presepe fatte a mano, gli oggetti in legno e l’inebriante profumo del vin brulè, della cioccolata calda e della Bisciola, un pane speziato a base di frutta secca dalle antiche origini, che risalgono al periodo napoleonico. Sondrio è, poi, tanto altro. A cominciare dalla montagna. Scalare le vette montuose nelle vicinanze di Sondrio è uno dei modi migliori per visitare questa bellissima regione. A Sondrio si trovano molte delle valli più affascinanti della Lombardia. La Valtellina è al centro delle Alpi lombarde e circondata dal Gruppo del Bernina e Gruppo del Cevedale, lo Spluga e il Lago di Como. Ricca di parchi naturali, la zona della Valtellina è celebre per il Parco Nazionale dello Stelvio, il più grande delle Alpi (oltre 130.000 ettari), culla di un patrimonio paesaggistico inestimabile dalle infinite opportunità escursionistiche. Insieme allo Stelvio si trovano numerose destinazioni altrettanto suggestive, come la Val di Mello, la Valmasino, la Valmalenco, la Valchiavenna, capaci di accrescere il fascino del territorio che fa capo a Sondrio.